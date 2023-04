Stijn Stijnen en Karel Geraerts bij Club Brugge: “Hij is als ex-speler een peoplemanager die in de hoofden van zijn spelers kan kruipen.” — © BELGA

Nielsen, Undav, Vanzeir, Mazzu: allemaal vertrokken. En toch strijdt Union gewoon weer mee voor de titel. Toegegeven, onpartijdig is ex-doelman Stijn Stijnen niet als het over zijn goede vriend gaat, maar wie erkent het grote belang van Geraerts niet? “Het is spectaculair hoe goed hij het doet.”