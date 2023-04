Topdarter Kim Huybrechts toont zijn gouden hart met actie voor doodzieke Shana: “Ik ben echt bang om zelf zoiets te krijgen”

Allen naar Nijlen op 10 april voor de jaarmarkt. Belgisch dartsicoon Kim Huybrechts (37) heeft namelijk uw geld nodig. ‘The Hurricane’ wil met een benefietactie Shana De Loose (35) steunen in haar strijd tegen uitgezaaide darmkanker. “Ik weet perfect in wat voor een hel zij zich momenteel bevindt”, aldus Huybrechts.

Kim Huybrechts zat afgelopen weekend nog in Duitsland voor een manche van de European Tour en vorige maand won hij voor het eerst sinds lang nog eens een toernooi. Sportief gaat het ‘The Hurricane’ best goed voor de wind. Tot voor kort had hij het persoonlijk echter moeilijk. Na het overlijden van zijn mama sukkelde Huybrechts in een depressie.

“Op een bepaald moment belde de dokter dat ze niet meer lang te leven had, dus dan voel je het einde naderen”, zei hij daar onlangs nog over. “Je kan dan nog alles zeggen wat je wil, maar die persoon ziet zodanig af van de pijn… Gewoon al het idee dat je weet dat je gaat sterven, is de grootste mindfuck ter wereld. Mijn mama zo zien lijden, dat heeft mij enorm hard geraakt.”

Dat lijden kent Shana De Loose als geen ander. Net als mama Huybrechts leidt de vrouw uit Deurne aan darmkanker. Haar behandeling kost bakken geld en met haar invaliditeitsuitkering komt ze nauwelijks rond. Haar gezin, met twee kinderen, lijdt mee onder de hele situatie en dus wil Huybrechts zijn steentje bijdragen.

“Het is de eerste keer dat we met dartsshop meedoen aan de jaarmarkt hier in Nijlen, dus we hadden het idee om een kraampje buiten te zetten”, aldus de nummer 29 van de dartswereld. “We zijn wat gaan brainstormen en we wilden het liefst iemand helpen die in de problemen zit. Daarbij kwam mijn vrouw Dana na wat opzoekwerk bij het verhaal van Shana terecht en dat is voor mij een pijnlijke reminder aan mijn moeder. Ik kan mij haar situatie dus heel levendig voorstellen. Niet dat mijn mama zich echt moest ontfermen over mij zoals Shana over haar jonge kinderen, maar ik was ook haar houvast om te blijven vechten. En om moeilijke dagen te overleven, want het is echt afzien. Ik weet perfect in wat voor een hel Shana zich momenteel bevindt. Dat heeft ons geraakt en dan hebben we beslist om de opbrengst van onze actie aan haar te schenken, om de pijn toch een beetje lichter te maken. Helemaal wegnemen gaat helaas niet. Ik zou direct alle pijn in de wereld wegnemen als ik kon, maar alles kleine beetjes helpen.”

Shana en haar gezin. — © deurneleeft.be

Geen kindje, wel kanker

De Loose had drie jaar geleden niet gedacht dat ze nu in deze strijd zou zitten. Ze ging met haar man namelijk voor een derde kindje. Maar twee miskramen en een maagverkleining later kon de Deurnse niet meer naar het toilet of eten. Ze dacht initieel aan een lactose-intolerantie, maar na onderzoek bleek ze uitgezaaide darmkanker te hebben.

“Ik ben dan vrij snel geopereerd om een stoma te plaatsen en meteen in chemomodus gegaan”, klinkt het. “We leven intussen nog steeds, maar die uitzaaiingen zijn er nog altijd. De dokters zeggen al langer dat dit niet te genezen valt, dus ik hoop dat ik zolang mogelijk krijg. Een termijn? Dat vraag ik niet, daar ben ik bang van. Ik heb van in het begin gezegd dat ik dat niet wilde weten. Eind mei moet ik opnieuw onder de scanner en dan gaan ze kijken of mijn huidige behandeling effect heeft. Als dat niet het geval is, moeten ze iets anders proberen, maar die opties zijn ooit ook uitgeput. De stoma hoop ik dat zo lang mogelijk kan blijven. De chemo… Ze kunnen niet zeggen wanneer die zal stoppen want ik heb die nodig. Allemaal een beetje een mindfuck, dus.”

Iets nodig hebben waarvan je elke keer opnieuw afziet, het is de spijtige realiteit voor Shana. “Overgeven na de chemo, maar je kan niet overgeven want er zit niks in je maag. Heel lastig. Ik kan ook niet zwaar bij eten om de chemo wat draaglijker te maken door mijn maagverkleining. Als je het over een hele maand bekijkt, is er één week dat ik niks moet doen naast de chemo, pillen, baksters… Financieel is dat ook moeilijk te dragen allemaal. Ik had een heel goeie job op Atlas Copco en ik werk daar nu nog wel 20 procent, maar voor de rest zit ik op invaliditeit. Dat is rot, want ik werk dus maar één dag op een week. Ik heb wel het geluk dat mijn werkgever mij aangepast werk kan geven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Boys mom

En tussendoor is er nog de zorg voor haar twee zoontjes, Casey (5) en Jamie (12). Haar jongste is nog te jong om te beseffen wat zijn mama doormaakt, maar haar oudste heeft het heel moeilijk met de situatie. “Hij is soms heel gefrustreerd, dat merk ik. Hij heeft bang dat zijn mama doodgaat hé. Elke keer moeten we ook zeggen van: Ga niet in een T-shirt naar buiten want anders wordt mama misschien ziek. Hij moet eigenlijk zorgeloos kunnen fladderen door het leven, zonder te denken van: Ja, straks wordt ons mama weer ziek omdat ik mijn jas niet heb aangedaan. Ik denk soms ook van: Nee, ik ga er niks van zeggen. Maar ik wil gewoon niet ziek worden.”

De Loose noemt zich op haar Instagram-pagina fier een ‘boys mom’. Haar kinderen zijn alles voor haar. “Als mensen vragen hoe ik mezelf rechthoudt, dan zeg ik: Door mijn jongens. Dat is het enige. Je doet dat ook he voor je kinderen, vechten.”

En dan is het welgekomen als een bekend figuur zich inzet voor die strijd. “Ik moet eerlijk zeggen (lacht): ik wist eerst niet wie Kim was. Maar toen ik een paar vrienden van mij erover aansprak, zeiden die allemaal van: Je weet toch dat die kei bekend is? Maar ik vind het dus heel fijn dat je als klein visje wordt opgepikt. Het is soms heel frustrerend om net niet in aanmerking te komen voor bepaalde fondsen, omdat je een partner hebt die werkt. Dan heb je iets van: Ja, maar ik heb ook kanker. Ik ben Kim en Dana dus heel dankbaar. Alle hulp is welkom.”

© BELGA

Huybrechts wil acties als deze sowieso blijven doen in de toekomst. Hij steunt nu ook al KOMOK, een goed doel van Antwerp-doelman Davino Verhulst. Dienst dochtertje van tien maanden kreeg in 2015 kanker, waarna KOMOK ontstond om ouders in soortgelijke situaties te helpen.

“Mensen zitten zo vaak in hun roes dat ze vergeten dat er anderen zijn die het niet zo goed hebben”, aldus ‘The Hurricane’. “Ik vind het heel belangrijk dat mensen soms eens stilstaan bij de problemen van anderen. Zelf ben ik met mijn gezondheid misschien niet genoeg bezig. Ik ben iemand die heel bang is om zoiets te krijgen en ik weet dat darmkanker een van de meest erfelijke kankers is. Ik zou om de vijf jaar dus een darmonderzoek moeten laten doen, maar het is er nog maar één keer van gekomen. Een beetje uit schrik en mijn agenda zit zo vol… Meestal ontdekken ze het ook wanneer je het niet verwacht. Dat was bij Shana zo en ook bij mijn mama. Zij voelde zich niet goed, bloed getrokken en hup. Ik ben er wel mee bezig, ook met mijn kindjes. Dan ben je wel heel bang voor de realiteit van zoiets.”