Het kinderloze echtpaar uit Wilrijk dat prins Laurent van 1977 tot 1980 een warme thuis gaf en waar de prins naar eigen zeggen zijn mooiste jaren beleefde, krijgt een gezicht in een vierdelige documentaire over Laurent. Guido en Maya Cleiren stellen het beeld van de onhandelbare prins stevig bij. “Stiekem hoopten we dat hij voor altijd bij ons zou blijven.”