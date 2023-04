Dimitri Van den Bergh vecht als een leeuw, maar moet na thriller onderspit delven tegen Gerwyn Price in Premier League

Geen overwinning voor Dimitri Van den Bergh op de tiende Premier League-avond in Birmingham. In de Utilita Arena ging onze landgenoot na een thriller met 6-5 onderuit tegen Gerwyn Price.

De gewezen wereldkampioen begon sterk aan de partij, die hij ook mocht beginnen. Met onder andere een knappe 177 score kwam Price in sneltempo 1-0 voor. Van den Bergh had het aanvankelijk lastig met zijn trippels en liep op z’n eigen worp achter de feiten aan. Hij gooide uiteindelijk een 180 score, maar Price kwam op 2-0 via dubbel 10.

Van den Bergh klampte aan in leg drie, maar Price had slechts één pijl nodig voor een 54 finish. ‘The DreamMaker’ schoot dan wakker en maakte er met z’n tweede pijl op dubbel 16 3-1 van. Met een 180 score zette hij Price onder druk op diens eigen leg en na een misser van de Welshman maakte Van den Bergh er 3-2 van. Dat volgde hij op met een 140 score. Van den Bergh zette zich dan weg naar 72 en maakte het af op dubbel 18 met z’n eerste pijl: 3-3.

Het beest was los en onze landgenoot bleef de trippels vinden. Price stond echter ook nog steeds goed te gooien en maakte er 4-3 van op dubbel 10. Beide heren misten dan pijlen voor de leg, waarna Van den Bergh op 4-4 kwam. ‘The Iceman’ liet het dan wat afweten qua scorend vermogen, maar Van den Bergh profiteerde niet optimaal. Price kreeg één pijl op de bull voor een 90 finish, met de Antwerpenaar klaar voor dubbel 4, en het was raak: 5-4.

Van den Bergh moest nu twee legs op rij winnen, startende met die van zichzelf. Price knalde er een 180 score in, maar onze landgenoot bleef kalm en zette zich weg naar dubbel 16: 5-5 en beslissende leg. Die begon Price met 100 en 180. Van den Bergh kon scorend niet volgen en ging uiteindelijk verdienstelijk onderuit met een gemiddelde van 97.6 (tegen 102.2 voor Price).

Andere uitslagen:

Michael van Gerwen - Chris Dobey 6-2

Nathan Aspinall - Jonny Clayton 4-6