Youtuber raakt Antwerpse Zoo en Plopsa Station binnen met uniform dat iedereen kan kopen

Een officieel ambulanciersuniform dat vrij verkrijgbaar is en een vlotte babbel. Meer had Darshan Boerema, een Nederlandse Youtuber, niet nodig om ongehinderd toegang te krijgen tot onder meer de Zoo van Antwerpen. “Ook van mensen met een uniform moet de identiteit gecontroleerd worden”, zeggen ambulanciers.

Het was een Belgische ambulancier die Boerema contacteerde. De ‘officiële’ uniformen van ambulanciers, MUG-artsen en andere spoedverpleegkundigen, zijn vrij te koop op webshops. Er zijn ook webshops voor politiekledij, maar daar moeten klanten hun korps en dienstnummer ingeven. Voor een ambulanciersuniform hoeft dat niet. Dat is niet zonder risico, meent hij. Mensen met kwade bedoelingen zouden zo’n uniform kunnen aanschaffen om zo ongehinderd toegang te krijgen tot publieke plaatsen met veel volk. Net zoals sommige overvallers zich verkleden als agenten.

De Youtuber nam de proef op de som in de Zoo van Antwerpen en het vlakbij gelegen indoor pretpark Plopsa Station. Hij meldde zich aan onder het mom van “een veiligheidscheck”. Door het uniform, lijkt het, werd hij betrouwbaar bevonden en mocht hij zonder verdere controle gewoon naar binnen.

“Die eengemaakte uniformen kwamen er na de aanslagen op Zaventem”, zegt Dries Deschilder, voorzitter van Ambulanciersunie. Hulpverleners toen droegen verschillende uniformen. “Daarom was het voor de politie niet duidelijk wie daar nu wel of niet hoorde te zijn. Daarom werden ze gestandaardiseerd.” Deschilder heeft geen weet van misbruik of incidenten. “Maar het zou goed zijn mocht er toch enige identiteitscontrole gebeuren. Als je zo’n uniform ziet, moet je dat kunnen vertrouwen.”

“Het is niet omdat iemand bepaalde kledij draagt dat je geen identiteitscontrole moet uitvoeren”, zegt Kenneth Arkesteyn van beroepsvereniging Belgambu. “Pedro Elias is ooit tot aan de grasmat van de Rode Duivels geraakt. Hij droeg een blauw hemd met een rood kruis op en hij mocht binnen. Er zijn veel kledingstukken die mogelijk gebruikt kunnen worden door mensen met slechte bedoelingen.”

Het onrechtmatig dragen van uniformen is nochtans een misdrijf, reageert de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Een misdrijf dat strafbaar wordt gesteld door het strafwetboek. Naast de ambulanciers in de hulpverleningszones, zijn er ook erkende ambulancediensten die instaan voor ziekenvervoer. Ook deze diensten moeten in de mogelijkheid zijn om hun medewerkers uit te rusten met functionele kledij. Waakzaamheid is steeds geboden wanneer iemand zich aanbiedt in uniform, al zeker wanneer je zelf niet om hulp hebt gevraagd. Net zoals politiemensen beschikken ook ambulanciers over een dienstkaart. Je kan steeds vragen om deze voor te laten leggen.”

Darshan Boerema is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder haalde hij, gekleed in een uniform van PostNL, een afhaalpunt van de pakjesdienst in een supermarkt leeg.