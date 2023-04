De treurbeuk, een van de meest merkwaardige bomen in Limburg, staat op de plek waar het psychiatrisch centrum Asster een nieuwbouw plant. — © Toon Royackers

Sint-Truiden

Volgens de provincie is het een van de ‘meest merkwaardige bomen’ van Limburg, maar toch dreigt de treurbeuk aan de Ziekerenweg in Sint-Truiden gekapt te worden. Het exemplaar staat in de tuin van het psychiatrisch centrum Asster, precies op de plek waar hun nieuwbouw zal komen.