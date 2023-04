Drugs gevonden bij doorzoeken van auto in Runkst

Hasselt

De inwoners van Runkst schrokken donderdag in de vroege avond op van de vele politiemensen die rond een auto verzamelden die in de omgeving van de Boekstraat stond opgesteld. De lokale politie LRH had daar eerder een voertuigcontrole uitgevoerd. In de wagen hadden ze drugs aangetroffen. De bestuurder, een dertiger, werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De zaak zal nu verder onderzocht worden. In het kader daarvan werd een huiszoeking gevraagd. ppn