Het bekende ‘Kattepeke’ is een nieuwe trage verbinding naar het dorp geworden — © Toon Royackers

Zonhoven

Een tijdlang was het kronkelende paadje afgesloten, maar sinds deze week is het ‘Kattepeke’ in Zonhoven weer officieel open. Het wegje moet dienst doen als trage verbindingsweg voor fietsers en wandelaars.