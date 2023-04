Jessie J gaat volledig naakt en deelt opvallende foto van zwangere buik

De Britse zangeres Jessie J (35) heeft op Instagram enkele opvallende foto’s gedeeld van haar zwangere buik. Ze is namelijk volledig naakt te zien op de foto’s die ze in haar badkuip nam.

“Ik wil dit gevoel voor altijd onthouden”, schrijft de zangeres bij enkele expliciete beelden die ze deelt op Instagram. Jessie J is zwanger en is daar altijd erg open over geweest. Nu deelt ze dan ook enkele foto’s van haar zwangere buik op sociale media. Die foto’s maakte ze terwijl ze in bad zat. En de zangeres voegde daaraan toe: “En iedereen die ‘ongepast’ reageert op deze post. Ik wed dat je ingezoomd hebt voordat je commentaar gaf.”

(Lees verder onder de post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele weken geleden deelde Jessie J ook al een foto van haar zoontje, die momenteel dus nog in haar buik zit. “Ik hou zo veel van je dat het me verbaast dat dit echt is. Ik ben voor altijd de jouwe, mijn zoon. Ik kan niet wachten om je te ontmoeten. En deze glimlach in het echt te zien”, schreef ze daar toen bij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)