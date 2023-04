Limburg

Met het paasweekend zakken traditiegetrouw heel wat binnen- en buitenlandse junioren uit het wielrennen naar Limburg. Morgen start de 44e editie van de Ster van Zuid-Limburg. De proloog wordt morgen in het Nederlandse Sittard gereden. Vanaf zaterdag is het in onze provincie te doen. De organisatie en de wegpolitie waren vanochtend al vroeg op pad om het parcours nog een laatste keer te verkennen.