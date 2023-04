Georges-Louis Bouchez (MR) is het samenwerken met de socialisten beu en wil opnieuw een Zweedse regering na 2024. Maar bij de andere Zweedse partijen is er weinig appetijt. “N-VA stapt niet in een regering zonder communautair programma”, zegt kopstuk Theo Francken. En ook Open Vld, de zusterpartij van MR, zit op een heel ander spoor.