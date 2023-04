Televisie- en filmsets hebben geen geheimen meer voor Lize Feryn (31). Maar het theater, dat was onontgonnen terrein. Haar eerste stuk, dat vrijdagavond in première gaat, is meteen een knaller. The broken circle breakdown werd, na de succesvolle verfilming, zelfs internationaal een begrip. “Ik heb de film destijds drie keer gezien, omdat ik hem zó mooi vond.”