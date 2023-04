Nederlandse voetbalbond verscherpt maatregelen na helse Klassieker: duel wordt gestaakt als spelers worden geraakt

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft de maatregelen aangescherpt na de tumultueuze halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax (1-2) van woensdag. De scheidsrechter zal een wedstrijd in de toekomst meteen definitief staken als een voetballer wordt geraakt door een voorwerp dat door toeschouwers is gegooid. De wedstrijd wordt ook niet meer hervat als een toeschouwer het veld betreedt en spelers of de arbitrage aanvalt.

Als er alleen voorwerpen op het veld worden gegooid en niemand geraakt is, dan besluit de scheidsrechter voortaan het spel stil te leggen en gaan beide teams naar de kleedkamers. De ref staakt het duel alsnog definitief als er na de hervatting weer voorwerpen vanaf de tribunes op het veld belanden.

De scheidsrechter legt voortaan het spel stil als een toeschouwer het veld opkomt zonder iemand aan te vallen. Hij staakt het duel definitief als er voor de tweede keer in de wedstrijd een ‘fan’ het veld opkomt. “Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee”, laat directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten.

“Gisteravond hebben we allemaal een schandalig incident gezien waarbij een speler niet veilig was op het veld”, doelt Van Leeuwen op Ajax-speler Davy Klaassen die een hoofdwond opliep nadat er vermoedelijk een aansteker naar hem werd gegooid. “Dit incident staat helaas niet op zichzelf. Uiteraard hebben we het veroordeeld, want dit en ander wangedrag in de stadions mogen nooit normaal worden gevonden. Daarmee is het voor de KNVB niet klaar. Het veld is heilig. De spelers en alle anderen op het veld moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen. Daarom voeren wij per direct aangescherpte maatregelen in. De veiligheid in en rond een stadion is topprioriteit en dit doen we samen met clubs, supporters, gemeentes, OM, politie en kabinet. Het uitgangspunt blijft dat het voetbal toegankelijk, gastvrij en veilig moet zijn voor alle echte supporters.”

© EPA-EFE

Toeschouwers riskeren een stadionverbod van 9 tot 36 maanden als ze voorwerpen of vloeistoffen op het veld gooien. Voor het beledigen van personen staat een stadionverbod van maximaal 9 maanden. Het afsteken van vuurwerk kan worden bestraft met een stadionverbod van 18 maanden. Fans zijn na een derde stadionverbod nooit meer welkom in een stadion.

Het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax werd woensdag een klein half uur onderbroken nadat Klaassen een hoofdwond had opgelopen. Vervolgens werd de wedstrijd hervat en uitgespeeld. Klaassen verscheen nog even op het veld maar moest duizelig afhaken.

Nederlandse politie houdt 22 mensen aan

De Nederlandse politie heeft na de wedstrijd Feyenoord - Ajax van woensdag 22 mensen aangehouden die zich zouden hebben misdragen in het voetbalstadion, maakt de politie donderdag bekend. Ze zijn onder andere aangehouden wegens het aansteken van vuurwerk en het gooien van spullen.