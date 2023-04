Waar anders dan in de Hel van het Noorden kan Soudal-Quick-Step de miserie van het voorjaar doen vergeten? Het is geen toeval dat CEO Patrick Lefevere met zijn team al dertien keer kon feestvieren in Parijs-Roubaix. The Wolfpack gelooft er alvast in. “Het is niet altijd de beste die wint en ons team kan hier altijd iets meer.”