Bilzen

De Muziekodroom in Hasselt houdt sinds januari de deuren gesloten, maar De Bilding in Bilzen – dat zijn vijfde verjaardag viert – springt nu in het gat dat de muziekclub heeft achtergelaten. “Belgische A-bands zijn op zoek naar speelkansen in Limburg en die geven wij hen met plezier”, zegt diensthoofd Dimitry Janssens. “We krijgen zelfs het vertrouwen van de bookers.”