‘Bloed-schandaal’, ‘Pure oorlog’ en ‘Alle grenzen voorbij’. De internationale media spuwen hun gal over Feyenoord na de zware incidenten in de klassieker tegen Ajax (1-2). Onze huisanalist Johan Boskamp zag met eigen ogen hoe het misliep in zijn geliefde Kuip. “Sinds corona zijn ze gek geworden.”