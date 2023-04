Zo snel gooit Dimitri Van den Bergh zijn pijlen naar het bord in de Premier League: ruim twee seconden (!) sneller dan Peter Wright

Dimitri Van den Bergh neemt het in de tiende manche van de Premier League op tegen Gerwyn Price, dé man in vorm. Een lastige opdracht voor ‘The DreamMaker’, maar onze landgenoot leidt ‘The Iceman’ alvast in één categorie. Hij gooit zijn pijlen namelijk aan een hoger tempo naar de blok.

Dat blijkt uit een berekening van dartsstatisticus Christopher Kempf. In de Premier League zit Van den Bergh aan gemiddeld 7,25 seconden per drie darts. Price doet gemiddeld 7,71 seconden over een beurt. Daarmee zijn ze de nummers vier en vijf in de Premier League dit seizoen. Michael Smith leidt - niet onverwacht - de dans, voor Michael van Gerwen. Peter Wright is veruit de traagste.

De ranking:

