Uitzonderlijk zware avondspits op de Vlaamse wegen, “en morgen belooft het extra druk te worden”

Het is vandaag, donderdag, uitzonderlijke druk op de wegen. Hoofdoorzaak is de regen. Rond 17 uur stond er zo’n 200 kilometer file en wellicht zal het nog enige tijd duren voor het verkeer weer iets vlotter verloopt, klinkt het in het Vlaams Verkeerscentrum.

Het is donderdag in feite de hele dag druk geweest op Vlaamse snelwegen, ook al waren er relatief weinig incidenten te melden, merkt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum op. Op de E313 bijvoorbeeld stonden er al sinds de middag accordeonfiles en dat was ook het geval op tal van andere belangrijke autowegen in Vlaanderen.

“Veel mensen zijn met vakantie en plannen uitstapjes. Maar de voornaamste oorzaak is toch het weer. Het is al de hele dag nat en grijs. Onze mensen in het verkeerscentrum hebben het zelfs vaak moeilijk om details te zien op de beelden van de verkeerscamera’s langs snelwegen. Veel ongevallen zijn er gelukkig niet gebeurd”, zegt Bruyninckx, die verwacht dat het nog wel een tijdje zal duren voor alle files opgelost zijn.

En dan mogen wij nog niet klagen. In Nederland is het nog veel erger. Met bijna 1.000 kilometer file is het donderdagavond de drukste avondspits van het jaar, meldt de Nederlandse wegenwacht ANWB. Rond Rotterdam is er sprake van een heus verkeersinfarct.

Drukke vrijdag

Ook morgen, vrijdag, belooft het erg druk te worden. “Vrijdag is gewoonlijk de dag met de vlotste ochtendspits, maar met de drukste avondspits. En aangezien we voor een lang weekend staan, belooft het nu extra druk te worden. In en rond Antwerpen verwachten we dat de avondspits al tegen de middag begint. Veel Nederlanders en Duitsers die naar zee gaan bijvoorbeeld passeren langs de Antwerpse ring.”, zegt Peter Bruyninckx nog.