Wat moet je doen als je hond of kat per ongeluk een paasei opeet? En welke chocolade is het ergst?

De paashaas en de klokken zijn weer druk in de weer om overal chocoladen eitjes in het rond te strooien. Leuk voor de kinderen, ronduit gevaarlijk voor dieren. “Honden lopen het grootste risico want voor je er erg in hebt, schrokken ze een verloren chocoladen ei op”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Maar ook katten, konijnen, cavia’s, kippen en zelfs paarden verdragen geen chocolade.”