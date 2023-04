En zo wordt zelfs curling sexy: Zweeds icoon pakt met “beste shot ooit” op WK

Curling, het is niet voor jan en alleman. Als de wintersport al eens op tv te zien is, dan is dat tijdens de Olympische Winterspelen. Maar soms kan curling ook spectaculair zijn, op zijn eigen manier. Op het WK pakte Niklas Edin namelijk uit met wat velen “het beste shot ooit” noemen.

De 37-jarige Zweed en zesvoudig wereldkampioen had nog één kans om de stand gelijk te trekken tegen Noorwegen en zo een eerste WK-nederlaag te vermijden. Daarvoor moest Edin wel meteen twee punten scoren, een quasi onmogelijk taak met de stenen die er al lagen. Maar het Zweedse icoon pakte uit met een draaiende steen die op fantastische wijze terechtkwam waar hij wilde.

“Ik telde 53,5 rotaties en de steen maakte contact met de 47ste rotatie”, aldus ex-wereldkampioen bij de jeugd Matt Hall. “Het beste shot ooit, zeker het meest ingenieuze”, aldus gewezen olympisch medaillewinnaar Mike Harris.

“Het was theoretisch gezien het enige shot dat er nog over was om twee punten te scoren”, stelde Edin, die ondanks zijn topsteen met 8-7 verloor van de Noren. “Er was niks anders meer om te proberen. Gelukkig was het net genoeg om de punten te scoren. Ik had dit soort shot al eens geoefend voor de fun, maar nooit om het écht te proberen. Dit is een steen uit de duizend.”

De beelden: