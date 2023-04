YouTuber Enzo Knol en vriendin krijgen boete nadat ze meer dan 170 km/uur reden, maar is niet onder de indruk: “Met een porsche is dat niet eens zo hard”

Enzo Knol, die op YouTube zo’n 2,7 miljoen abonnees heeft, toont in een nieuwe vlog hoe hij onlangs met zijn vriendin Myron door de politie werd tegengehouden. Zijn vriendin Myron zit achter het stuur, want de YouTuber zelf heeft naar eigen zeggen wat gedronken.

De agent in de video vertelt dat hij 250 kilometer per uur moest rijden om het koppel in te halen. Op het proces-verbaal staat uiteindelijk dat de twee 170 kilometer per uur reden. Dat op een baan waar je maximaal 130 kilometer per uur mag rijden.

“Dat is 261 euro”, zegt de agent. “En de kans is groot dat het Openbaar Ministerie je een cursus laat volgen.”

“Teleurstellend”

In de video is te zien hoe de politieagent de YouTuber en zijn vriendin wijst op het feit dat onlangs vier mensen omkwamen bij een ongeval in het Nederlandse Jirnsum en zij mogelijk ook te hard reden. “Ik vind het teleurstellend dat een volwassen kerel ernaast zit, in zijn auto, en waarschijnlijk film je het ook’’, zegt de agent. “Ik weet het niet, het neigt niet naar een stukje verantwoordelijkheid. Dat baart me ernstige zorgen.’’

De agent zou ook de rijstijl van Myron aangehaald hebben. “Onze indruk is dat je nog niet zo stuurkundig bent met hoge snelheid. Als er iets gebeurt, dat je het voertuig onder controle kunt houden’’, zegt de agent.

Porsche

Alle twee de opmerkingen vindt Knol onterecht. “Omdat ik een Porsche heb ga je dat nu bij ons neerleggen’’, reageerde de YouTuber. “En rijgedrag... Het is 00.00 uur ’s avonds’’, reageert hij. “Ze rijdt 170 waar je 130 mag, dat is niet het gekste wat er is natuurlijk.’’

Knol zegt te begrijpen dat ze de wet overtreden hebben, maar hij vindt de reactie van de agent overdreven. De YouTuber legt ook uit dat hij zo weer 170 kilometer per uur zou rijden. Want met een Porsche is dat volgens hem “niet hard”. Het risico op een boete hoort erbij, vindt hij. Het zou pas onverantwoord zijn als ze het deden in een woonwijk, klinkt het.

De video over het incident werd op één dag tijd al meer dan 240.000 keer bekeken.

(sgg)