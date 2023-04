Christa Jouck (Officenter): “Er zou een verbod moeten komen op nieuwe kantoorgebouwenin regio’s met leegstand”

Hasselt

Op haar veertiende ging Christa Jouck (55) op leercontract in een schoenwinkel, op haar veertigste begon ze aan een studie rechten en tussendoor hielp ze mannen en vrouwen afslanken in warmtecabines. Vandaag verhuurt de gedreven onderneemster bijna 50.000 vierkante meter kantoorruimte. En twijfelt ze of ze op 50 of 200 vestigingen van Officenter gaat mikken.