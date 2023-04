Jonas Vingegaard zet de Ronde van het Baskenland volledig naar zijn hand met tweede ritzege op een rij

Na de derde etappe heeft Jonas Vingegaard ook de vierde rit van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Deen van Jumbo-Visma opende de debatten op de slothelling en klopte Mikel Landa - de enige die hem kon volgen - in een sprint met twee. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats. Mauro Schmid sprintte naar plek drie voor Soudal Quick-Step.

Woensdag won Vingegaard al de derde rit, ook toen was Landa tweede. In de stand heeft de Tourwinnaar nu twaalf seconden voor op Landa. Voor de etappe waren er dat vijf. De Fransman David Gaudu is op 31 seconden derde.

Met ook nog drie ritzeges en eindwinst in O Gran Camino (2.1) zit Vingegaard nu aan zes seizoenszeges.

De 63e Ronde van het Baskenland gaat vrijdag voort met een 165,9 kilometer lange heuvelrit, met start en aankomst in Amorebieta-Extano. Eibar is zaterdag start- en aankomstplaats voor de zware slotrit, waarin de renners op 137,8 kilometer drie cols van eerste categorie, een van tweede en drie van derde categorie te verteren krijgen.

Uitslag:

1. Jonas Vingegaard

2. Mikel Landa

3. Mauro Schmid +2”

4. Matteo Sobrero

5. Brandon McNulty

6. Rigoberto Uran

7. David Gaudu

8. Felix Gall

9. Clément Champoussin

10. Mattias Skjelmose

Stand:

1. Jonas Vingegaard

2. Mikel Landa +12”

3. David Gaudu +31”

4. Matteo Sobrero +33”

5. Jon Izagirre +33”