Regen, wind en soms een streepje zon: handige stijltips van stylisten voor op en top Belgisch lenteweer

’s Morgens is het nog bibberen, overdag durft het al eens te regenen, en heel af en toe piept de zon door het wolkendek en krijgen we een glimp te zien van de lente. Kortom: de aprilse grillen leiden tot verwarring als we voor de kleerkast staan, want wat moeten we dragen? Wij trokken aan de mouw van stylisten en vroegen om hun vestimentaire raad bij kwakkelend lenteweer. Wat blijkt? Er is wel degelijk één gouden tip.