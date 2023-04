Bijna 1.000 kilometer file in Nederland, drukste avondspits van het jaar

Met bijna 1.000 kilometer file is het donderdagavond In Nederland nu al de drukste avondspits van het jaar, meldt de Nederlandse wegenwacht ANWB. Het is vooral druk op de weg vanwege vakantieverkeer vanwege Pasen en het slechte weer.

Rond 16.15 uur stond er al bijna 800 kilometer file. Tegen 17.00 uur was dat meer dan duizend kilometer. Rond Rotterdam is er sprake van een verkeersinfarct, meldt de ANWB. Onder meer doordat de Ketheltunnel dicht is door een storing. De A4 is hierdoor gedeeltelijk dicht, aldus Rijkswaterstaat.

Het vorige record van drukste avondspits dit jaar was op 7 februari, toen meldde de ANWB 884 kilometer file.