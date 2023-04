Madrid schakelt Gantoise uit in kwartfinales Euro Hockey League

Gantoise heeft zich donderdag in het Nederlandse Amstelveen niet voor de Final Four van de Euro Hockey League voor vrouwenteams kunnen plaatsen. In de kwartfinales bleek het Madrileense Club de Campo met 3-0 (rust 2-0) te sterk voor de Belgische kampioen. Gil Empar (11e), Alejandra Torres-Quevedo (17e) en Lucia Abajo (54e) scoorden.