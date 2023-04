Onderzoekers KU Leuven stap dichterbij verklaring waarom omgeving rond zon miljoenen graden warmer is dan zonoppervlak

Onderzoekers van de KU Leuven en het Solar-Terrestrial Centre of Excellence zijn een stap dichter gekomen bij het vinden van een verklaring waarom de omgeving rond de zon miljoenen graden warmer is dan het oppervlak van de zon zelf. De onderzoekers ontdekten een nieuw soort trillingen in de atmosfeer van de zon, die mogelijk voor het grote verschil in temperatuur zorgen.

De atmosfeer van de zon, ook corona genoemd, bevindt zich enkele duizend kilometers van de zon weg. Ter vergelijking: de zon heeft een straal van 700.000 kilometer lang. Hoewel men intuïtief zou verwachten dat hoe verder je weggaat van de zon, hoe kouder het wordt, is het omgekeerde waar: in de corona is het miljoenen grader warmer dan aan het zonoppervlak zelf. Die paradox was al langer bekend, maar wetenschappers wisten niet hoe het fenomeen kon gebeuren.

Uit waarnemingen met de ruimte-telescoop Extreme Ultraviolet Imager (EUI) is nu een en ander duidelijk geworden. De telescoop kon magnetische lussen waarnemen, die zeer snel heen en weer schudden. Dat deze magnetische lussen voorkomen in de corona, was ook al geweten, maar de telescoop kon ook waarnemen dat de lussen continu blijven schommelen en zo trillingen vormen.

Een deel van de energie van de trillingen die de magnetische lussen afgeeft, zorgt ervoor dat de omgeving opwarmt. Terwijl men zou verwachten dat de trillingen na verloop van tijd zouden dempen, zoals bij gitaarsnaren het geval is, zag de telescoop dat ze in de corona continu blijven trillen. Dit zou kunnen verklaren waarom de zonneatmosfeer zoveel warmer is dan het zonneoppervlak. De wetenschappers vermoeden dat de kolkende zonnemassa, waaruit de magnetische lussen tevoorschijn komen, de trillingen veroorzaakt, maar dit moet nog verder onderzocht worden.

De studie is recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Astrophysical Journal.