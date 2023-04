Stormy Daniels vindt celstraf voor Donald Trump niet nodig in zwijggeld-zaak 

Een gevangenisstraf voor de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in zijn zwijggeld-proces is volgens pornoster Stormy Daniels niet nodig. Dat heeft ze in een interview met Fox Nation gezegd.

“Ik denk niet dat zijn misdaden tegen mij een opsluiting waard zijn. Ik vind dat voor de andere dingen die hij heeft gedaan, als hij schuldig wordt bevonden, absoluut wel,” zei Daniels (44) in een interview met Fox Nation dat donderdag wordt uitgezonden.

Trump (76) werd dinsdag gearresteerd toen hij voor de rechter moest verschijnen in New York. Daar kreeg hij de 34 tenlasteleggingen tegen hem te horen. Die gaan voornamelijk over het vervalsen van bedrijfspapieren na de betaling van zwijggeld aan onder meer Daniels, om zo negatieve informatie over hem te onderdrukken tijdens zijn presidentscampagne. Trump pleitte dinsdag ‘not guilty’.

Het is voorlopig wachten tot 4 december voor de zaak wordt verdergezet en het zou nog meer dan een jaar kunnen duren voor het echt tot een proces komt. Moest het effectief zover komen, dan zou Daniels zeker willen getuigen, maakte ze duidelijk. “Ik heb niks te verbergen. Ik ben de enige die de waarheid vertelt.”

Maar dat betekent niet dat Trump op twee oren kan slapen de komende maanden. Zo is er ook een juridisch onderzoek lopende over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en voor het achterhouden van geheime documenten in zijn resort Mar-a-Lago in Florida.

