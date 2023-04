Oudsbergen/Hasselt

Een lichaam vol potjes die vacuüm zuigen: cupping is hot om rug-, nek-, en spanningshoofdpijn aan te pakken. “Het is een echte hype aan het worden”, zegt massagetherapeut Jeroen Burckel uit Oudsbergen. Grote ronde plekken op nek of rug, horen er (even) bij. Bewijs is er wel niet.