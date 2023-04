Russisch meisje dat kritische tekening maakte over oorlog wordt toevertrouwd aan haar moeder

Een Russisch meisje dat van haar vader was gescheiden nadat ze een kritische tekening maakte over de oorlog in Oekraïne, is toevertrouwd aan de zorg van haar moeder, die ze al jaren niet meer heeft gezien. De vader van het kind werd eerder veroordeeld tot twee jaar in een strafkamp.

Het meisje, de 13-jarige Masha Moskaljova, maakte zowat een jaar geleden op school een tekening van een moeder met een kind, omringd door raketten en bommen, met de leuzen “nee tegen de oorlog” en “eer aan Oekraïne”. De school belde de politie, en de vader van het kind werd beboet.

De Russische politie startte daarop een onderzoek naar de alleenstaande vader, de 54-jarige Aleksej Moskaljov. Die moest zich later voor de rechtbank verantwoorden, officieel voor berichten op sociale media, waarin hij meermaals kritiek zou hebben geuit op de Russische invasie. De man was eerder gevlucht, maar werd vorige week gevonden en gearresteerd in Wit-Rusland.

Naar moeder

Zijn dochter werd in maart bij hem weggehaald en in een tehuis geplaatst. Donderdag vindt in Efremov, 300 km ten zuiden van Moskou, een hoorzitting plaats om te beslissen of zijn ouderlijke rechten worden beperkt. Woensdagavond, aan de vooravond van die cruciale hoorzitting, maakten de autoriteiten bekend dat de moeder van het meisje, Olga Sitchikhina, die Masha al jaren niet meer heeft gezien, is teruggekeerd en het kind heeft meegenomen.

“Olga heeft Masha op haar verzoek uit het sociale revalidatiecentrum gehaald waar ze verbleef”, zei de Russische kindercommissaris Maria Lvova-Belova op Telegram. “Laten we hopen dat alles goed gaat voor moeder en dochter”, voegde ze eraan toe. Tegen Lvova-Belova loopt een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof in een andere zaak, waarin zij ervan wordt beschuldigd Oekraïense kinderen naar Rusland te hebben gedeporteerd.

“Ze woonden al lang niet meer samen en ze hadden heel weinig communicatie. Eerst wilde Masha haar moeder niet zien”, zei Lvova-Belova. “Maar ze veranderde van gedachten, vertelde ze me zelf aan de telefoon”, voegde ze eraan toe.

Petitie

De zaak van Masha en haar vader heeft in Rusland veel opschudding veroorzaakt en is emblematisch geworden voor het harde optreden tegen mensen die het militaire offensief van het Kremlin tegen Oekraïne aan de kaak stellen.

Een online petitie in Rusland om de terugkeer van het kind naar haar vader te eisen, heeft al meer dan 145.000 handtekeningen verzameld, ondanks het klimaat van angst dat in het land heerst.