Revaliderende Youri Tielemans staat dicht bij rentree op training bij Leicester

Youri Tielemans. — © Action Images via Reuters

“Ik verwacht dat Youri volgende week dinsdag opnieuw aansluit bij de groep om minstens een deel van de training mee te pikken”, vertelt Sadler.

Tielemans heeft sinds 25 februari niet meer gespeeld omwille van een enkelblessure. Hij moest hierdoor onder meer verstek geven voor de eerste wedstrijden van de Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

De Rode Duivel miste daarnaast ook vijf competitiewedstrijden bij Leicester. The Foxes verkeren in acuut degradatiegevaar en staan op dit moment op één na laatste, met twee punten achterstand op Nottingham Forest, dat net boven de degradatiestreep staat. Leicester verloor dinsdag met 1-2 van Aston Villa en verloor het weekend daarvoor ook al tegen Crystal Palace. Het kostte manager Brendan Rodgers zijn baan. Komende zaterdag nemen The Foxes het op tegen rechtstreeks concurrent Bournemouth.