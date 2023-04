Bondscoach Ives Serneels voorziet “onuitgegeven elftal” voor oefenpot Red Flames

Julie Biesmans is vrijdag wel gewoon van de partij in Oostenrijk. — © BELGA

Vanwege een aantal afwezigheden ziet bondscoach Ives Serneels zich genoodzaakt vrijdag een onuitgegeven elftal aan de aftrap te brengen bij de Red Flames in de oefeninterland in en tegen Oostenrijk.

De Belgen missen in Oostenrijk onder meer Sari Kees, Amber Tysiak, Laura De Neve en kapitein en aanvalsleider Tessa Wullaert. Volgende week dinsdag volgt er in Leuven nog een oefenwedstrijd tegen Slovenië. “We zullen met een onuitgegeven elftal spelen, maar dat zijn ook van die momenten waar ik echt naar uitkijk om te zien hoe iedereen daarop zal reageren”, bekende bondscoach Ives Serneels donderdag.

“We missen verschillende centrale verdedigers en dus zal het achterin zijn met speelsters die nog nooit hebben samengespeeld. Jongeren zullen opnieuw hun kans krijgen. Voorin heeft Tessa specifieke kwaliteiten die eerder uitzonderlijk zijn in het team, maar we hebben speelsters met andere kwaliteiten en daarmee moeten we goed uit de verf kunnen komen. Ik wil dat we doelkansen creëren en dat we ook tijdens moeilijke momenten voor oplossingen kunnen zorgen. Het zijn twee totaal verschillende wedstrijden, dus na Oostenrijk zal er veel gewisseld worden.”

Ives Serneels vertelde dat “de jongeren opnieuw hun kans zullen krijgen” tegen Oostenrijk. — © BELGA

Biesmans: “Zal een stevige wedstrijd worden”

Julie Biesmans is op haar hoede voor de Oostenrijkers. Vorig jaar verloren de Flames al eens met 0-1 tegen hen in de EK-voorbereiding. “Het zal een stevige wedstrijd worden. Oostenrijk is een sterk team, georganiseerd en met hoge druk, en daarnaast in de omschakeling heel gevaarlijk. We zullen dus alert moeten zijn. We moeten onszelf echter niet onderschatten en ik denk dat we minstens de evenknie of zelfs beter kunnen zijn.”

Voor de Belgische voetbalvrouwen worden het de eerste wedstrijden sinds de Arnold Clark Cup in Engeland die ze in februari afwerkten. Daar wonnen de Flames van Italië en Zuid-Korea (telkens 2-1), maar verloren ze de finale kansloos van gastland en Europees kampioen Engeland (6-1).