Kraamafdeling sluit omdat te veel vroedvrouwen in bevallingsverlof zijn

Wie nog snel bevalt kan dat in Chimay doen. Want na het paasweekend sluit de materniteit voor drie maanden. Consultaties gaan wel nog door, maar om te bevallen moeten aanstaande moeders uitwijken naar Charleroi of moeten ze de grens oversteken met Frankrijk.

“Een drastische beslissing, dat beseffen we ook wel. Zeker voor alle aanstaande moeders. Maar we hadden geen andere keuze”, zegt Frédéric Dubois van het ziekenhuisnetwerk HUmani Santé Charleroi-Chimay.

In de kraamkliniek van Chimay gaan vijf van de 12 vroedvrouwen zelf met zwangerschapsverlof. Eentje die niet zwanger is, werkt halftijds. “Met de overgebleven zes vroedvrouwen die fulltime werken is het onmogelijk om de dienst 24/7 te bemannen. En vervanging zoeken was geen succes. Interims vinden lukte niet, in het ziekenhuis van Charleroi kan men geen personeel missen om tijdelijk in te springen. En dus zat er maar een ding op. Tijdelijk sluiten.”

Er is nu zelfs een contract afgesloten met een rekruteringsbedrijf dat kandidaten in het buitenland zoekt. Zo zijn er al eerste contacten gelegd met kandidaten in Libanon.

De vroedvrouwen die wel aan de slag blijven, zullen tijdelijk op andere afdeling ingeschakeld worden en bij de consultaties op de materniteit.