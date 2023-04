Racisme of niet: Romelu Lukaku moet één match brommen na rode kaart tegen Juventus

Romelu Lukaku staat één wedstrijd aan de kant na zijn rode kaart in de bekerpartij tegen Juventus. Opvallend, want de Rode Duivel werd racistisch bejegend door de Turijnse aanhang.

“De geschiedenis herhaalt zichzelf”, klonk het bij Lukaku op Instagram. “Ik heb dit al meegemaakt in 2019 en nu in 2023 opnieuw… Ik hoop oprecht dat de Serie A deze keer wel stappen onderneemt want van dit mooie spelletje moet iedereen kunnen genieten. Bedankt voor alle steunbetuigingen. F*ck racisme”, aldus de spits van Inter woensdag.

Zijn woorden gingen rond in de hele voetbalwereld en konden op veel steun rekenen. Andere sterren als Kylian Mbappé (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid) en Thibaut Courtois spraken Lukaku moed toe. Ook Inter zelf en het agentschap van Lukaku, Roc Nation, veroordeelden de feiten en namen het op voor Lukaku. Eén voor één in de hoop dat er iets ondernomen wordt tegen het racisme.

© Inter via Getty Images

Maar bij de Italiaanse bond hebben ze zijn rode kaart, twee gele kaarten overigens, niet kwijtgescholden. Lukaku moet één match brommen voor zijn ‘provocatieve’ viering. “Voor een dubbele gele kaart voor wangedrag jegens een tegenstander en voor niet-reglementair gedrag op het veld”, staat er in het rapport.

Ook Inter-Samir Handanovic is één match geschorst, Juventus-speler Juan Cuadrado drie. En de racistische fans van de Oude Dame? De ‘Curva Sud’, waar de harde kern zit, wordt voor één match gesloten. Dat zal wel zijn op 23 april, tijdens de clash met leider Napoli.