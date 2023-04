Topfavoriet Wout van Aert kende niet de beste verkenning voor Parijs-Roubaix: “Voelde mij niet zo goed”

Wout van Aert z’n verkenning liep niet helemaal zoals verwacht: “Hoe ik me voel? het kon beter. Ik had na de ronde wat last van mijn knie en mijn ribben, ik voelde mij niet zo goed de voorbije dagen”, blikte hij terug op zijn verkenningsrondje.

Van Aert keerde ook nog kort terug op zijn vierde plek in de Ronde van Vlaanderen. Ik was best teleurgesteld na de Ronde van Vlaanderen, maar ik was gewoon niet goed genoeg en moest me erbij neerleggen.”

Gelukkig is er ook positief nieuws: “ Ik ben wel blij met mijn conditie, op dat vlak zit het goed voor zondag. Ik hoop op een man-tegen-man-gevecht met Mathieu van der Poel, maar ook kanonnen als Ganna en Pedersen gaan lang meedoen. We gaan ervan uit dat zowel Nathan (Van Hooydonck, red.), Dylan (van Baarle, red.) als Christophe (Laporte, red.) erbij zijn. We kunnen met vier de finale kleuren en voor de zege gaan.