Drie Albanese cocaïnedealers gevat in Hasselt: trio opgesloten in de gevangenis

In de gevangenis van Hasselt zitten drie Albanese drugsdealers opgesloten. Het trio, dat illegaal in het land verbleef, werd door de politie in Hasselt onderschept. In totaal werd er 220 gram cocaïne en meer dan 10.000 euro cash geld in beslag genomen.

De arrestaties gebeurden afzonderlijk van elkaar. De eerste verdachte werd vorige week vrijdagnamiddag in de boeien geslagen in de Lombaardstraat. Een patrouille stootte daar op een drugsdeal. De verkoper kon staande gehouden worden maar stelde zich fysiek weerspannig op. Hij had een dealershoeveelheid cocaïne en een som geld bij. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor. Zijn klant wist te ontkomen.

Struik

In de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur was de politie getuige van een drugsdeal in de Congostraat. Hier konden zowel de verkoper als koper worden gearresteerd. De verdachte gooide voor de controle een voorwerp weg in het struikgewas. Dat was een dealershoeveelheid cocaïne. In zijn huis werd een huiszoeking uitgevoerd. Daar vonden de speurders geld en een dealershoeveelheid cocaïne. Ook deze dealer werd meegenomen naar het politiekantoor. Zijn klant kwam er vanaf met een proces-verbaal.

De laatste arrestatie dateert van dinsdagnamiddag in de Fonteinstraat. De ploeg besliste om een man te controleren die zich verdacht gedroeg. Hij had een dealershoeveelheid cocaïne en een som geld bij. Ook bij hem werd een huiszoeking uitgevoerd. In de studio in Hasselt werd er een dealershoeveelheid cocaïne en een som geld aangetroffen.

De drie verdachten, mannen uit Albanië, bleken illegaal in het land te verblijven. Ze werden voorgeleid bij onderzoeksrechters in Hasselt en Tongeren. Die beslisten om hen aan te houden.