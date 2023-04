Film over populaire game Minecraft is in de maak en komt in 2025 uit

Filmproducent Warner Bros heeft aangekondigd dat het een film gaat maken over de populaire game Minecraft. De film moet op 4 april 2025 in de bioscoop te zien zijn.

Veel details over de film zijn nog niet bekend. Hij wordt geregisseerd door Jared Hess, die bekend is van de film Napoleon Dynamite. ‘Aquaman’-acteur Jason Momoa zal de hoofdrol spelen. Wie nog meer in de film speelt en waar het verhaal over gaat is niet bekendgemaakt.

Er wordt al lang gewacht op een Minecraft-film. Sinds 2014 zijn filmmakers al geïnteresseerd om een film over de game te maken. CEO van spelontwikkelaar Mojang Carl Manneh zei echter in een interview dat hij alleen akkoord gaat als “het juiste idee voorbijkomt”.

Twee mislukte pogingen

In 2016 begon Warner Bros al met de productie van een film, maar die werd in 2018 gestopt. De regisseur en nieuwe CEO van de filmproducent zouden een meningsverschil hebben, waardoor deze ontslag nam. Toen er een nieuwe regisseur gevonden was, plande Warner Bros de film voor 4 maart 2022. De productie kon echter nooit beginnen door de coronapandemie.

In de game Minecraft kunnen spelers virtuele werelden maken. Er is geen specifiek doel in het spel. Spelers kunnen kiezen voor de creatieve modus, waarin ze niet dood kunnen gaan. Deze wordt vaak gebruikt om te bouwen. Ze kunnen ook kiezen voor de survival modus, waarin ze in een wereld moeten overleven. Hierin moeten ze niet alleen zorgen dat ze eten en niet van grote hoogtes vallen, maar ook oppassen voor gevaarlijke wezens zoals zombies en spinnen. Opvallend aan het spel is dat alles kubusvormig is.