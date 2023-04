Drugsdealers zorgen voor jarenlange handel in cannabis, cocaïne en XTC

Acht Genkenaars en een man uit Bree dealden samen jarenlang cannabis, cocaïne en XTC. Ze stuurden onderling afnemers door, hielden drugs voor elkaar bij of hielpen elkaar aan voorraad. Ze kregen celstraffen tot drie jaar.

Op 14 januari 2021 viel een 27-jarige Genkenaar door de mand tijdens een gerechtelijke verkeersactie tegen drugstoerisme. Het voertuig van de twintiger werd onderschept en gecontroleerd. In de koffer vonden de inspecteurs een kilo cannabis en 5.200 euro cash geld. De man werd volgens de aanklager eerder al aangeduid als dealer die op grote schaal drugs aan de man bracht. “Dat werd uiteindelijk ook bevestigd door de uitlezing van zijn gsm”, zo stelde de Tongerse procureur. “Hij verkocht voornamelijk cannabis, cocaïne, XTC, ketamine en LSD.” Vijf afnemers werden geïdentificeerd en bevestigden dat ze hun spul bij de man haalden. Volgens een van de verklaringen zou de twintiger al vijf jaar dealen.

Groenten kweken

Door de uitlezing van de gsm en het verdere onderzoek werden er nog acht andere dealers, waaronder twee Genkse broers en een man uit Bree, aan het dossier gelinkt. De mannen stuurden onderling afnemers door, hielden drugs en geld voor elkaar bij en voorzagen elkaar van spul als hun eigen voorraad op was. Tijdens de huiszoekingen werden heel wat drugs, geld, precisieweegschalen, notaboekjes en strijkzakken gevonden. Bij een man lagen er onder de trap ook materialen, zoals filters en een kweektent, om een plantage mee in te richten. “Hij zei dat dat was om groenten te kweken, compleet ongeloofwaardig”, oordeelde de procureur.

De Tongerse rechter veroordeelde donderdagochtend de negen beklaagden voor hun rol in de drugshandel. De meesten kregen celstraffen tussen 18 maanden met gedeeltelijk uitstel en drie jaar. Een beklaagde werd gestraft met een bijkomende celstraf van een jaar bovenop een eerdere veroordeling. Een andere verdachte moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren. De geldboetes lopen op tussen 8.000 en 16.000 euro per man.