Hoe liedje van deze twee Limburgers na vijf jaar plots in Amerikaanse Netflix-serie opduikt

In 2018 componeerden Robin Clerckx (30) en Martijn Withofs (29) met ‘Wildfire’ een aanstekelijke popsong, maar een hit werd het nooit. Groot is dan ook hun verbazing dat de song nu plots opduikt in een Amerikaanse Netflix-serie. “Rijk gaan we er niet van worden, maar het is wel een fijne late erkenning.”

Zonhovenaar Martijn en Robin uit Heusden-Zolder kennen elkaar al sinds hun 16de, toen ze op de muziekschool in hetzelfde bandje terechtkwamen. In 2014 gingen ze samen aan de slag als producers/songwriters onder de naam MRBN. “We maakten nummers voor onszelf, maar ook voor anderen. Zo schreef ik mee aan de zanglijn van In vuur en vlam van Loredana”, vertelt Robin. In 2015 vloeide Wildfire uit hun pen, een aanstekelijk elektropop-nummer met hitpotentieel. Voor de zang konden ze een beroep doen op Gabrieleli, een jonge Canadese zanger die Robin en Martijn online hadden leren kennen. “Die had het nummer snel-snel een tweetal keer ingezongen. We hebben dat er maar ingegooid en bewerkt”, legt Robin uit. “We hadden online ook de interesse gewekt van een klein Amerikaans platenlabel dat gecharmeerd was door ons nummer en het wilde releasen.” Was er een wereldhit in de maak, betekende dit de doorbraak voor BRMN? “Helaas, sinds de release hebben we nooit meer iets van dat label gehoord. Het leek de grootste flop ooit in de muziekwereld te worden”, lacht Robin. Tot vorige week.

Martijn en Robin (rechts), toen nog onder de naam MRBN. — © rr

Love is Blind

MRBN is dan wel niet meer, maar de Facebook-pagina van het muziekproject bestaat nog. “Vorige week werden we plots getagd op Facebook, en wel door dat Amerikaanse platenlabel, met de melding dat ons nummer opgenomen was in de playlist van het vierde seizoen van de Netflix-serie Love is Blind”, legt Robin uit. “Dat is een soort van combinatie tussen Blind Getrouwd en

Een scene uit de Netflix-serie Love is Blind. — © Netflix

Temptation Island. Mijn vriendin en ik hadden de eerste drie afleveringen gezien, we kenden de serie dus al. En toen kwam dat bericht binnen dat ons nummer in de vierde aflevering zou zitten. Blijkbaar bestaat dat Amerikaans platenlabel dus nog, is het wat professioneler geworden en heeft het contacten bij Netflix.” Tijdens aflevering 4 is ongeveer 1 minuut van Wildfire te horen, een perfecte soundtrack voor de romantische verwikkelingen in de serie. Robin: “We wisten het dus wel op voorhand, maar ik geloofde het niet tot ik het zelf had gehoord en gezien.”

Birds in March

Nee, rijk zullen Robin en Martijn er niet van worden. “Het nummer is wel bij auteursvereniging Sabam aangegeven en we hebben ook naar hen gemaild voor meer info, maar het grote geld verwachten we inderdaad niet. Het is in ieder geval een leuke late erkenning”, zegt Robin. “Als jonge muzikant droom je van een grote doorbraak, maar die is er dus niet gekomen. Het leven heeft ons ingehaald. (lacht) We hebben nu allebei een job - ik ben doctoraatsstudent en lesgever aan de UHasselt, Martijn is business analist - maar sinds het opdoeken van MRBN zijn we wel samen muziek blijven maken, al is het nu meer een hobby. We hopen binnenkort een EP uit te brengen onder de naam Birds in March. En dat we op Netflix te horen zijn, is dan mooi meegenomen op onze cv.”

Het nummer Wildfire van MRBN is nog altijd te beluisteren op Spotify.