Europese ruimtesonde start binnen een week aan jarenlange reis naar Jupiter

Vanop de lanceerbasis in Kourou, in Frans-Guyana, wordt normaal volgende donderdag de ruimtesonde ‘Juice’ gelanceerd. Na een reis van acht jaar moet de sonde aankomen bij Jupiter, om er de planeet en haar ijsmanen te onderzoeken. Bij de missie van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) zijn ook Belgische instellingen betrokken, en koning Filip zal de lancering bijwonen.

‘Juice’ staat voor ‘Jupiter Icy Moons Explorer’. De ruimtesonde zou tegen midden 2031 bij Jupiter moeten aankomen, om onder meer de atmosfeer, de magnetische omgeving en de ringen van de gasplaneet te onderzoeken. Het ruimtevaartuig zal ook drie ijsmanen van Jupiter onderzoeken die vermoedelijk oceanen met vloeibaar water bevatten onder hun ijskorst, om bijvoorbeeld na te gaan of er ooit leven is ontstaan in die oceanen. Eind 2034 zal ‘Juice’ in een baan worden gebracht rond een van die manen, Ganymedes, ook de grootste maan in het zonnestelsel. Aan het einde van de missie, in maart 2035, zal de sonde gecontroleerd crashen op die maan.

De missie is goed voor enkele primeurs. Zo zal ‘Juice’ het eerste ruimtevaartuig zijn dat in een baan om een andere maan dan die van de aarde wordt gebracht. En onderweg zal de sonde voor het eerst een maan-aardezwaartekrachtslinger uitvoeren om stuwstof te besparen.

Er is ook een Belgische inbreng. Zo is de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) betrokken bij vier van de tien instrumenten aan boord van het tuig, onder meer om het binnenste van de ijsmanen te onderzoeken.

De lancering van de ruimtesonde staat gepland op 13 april om 14.15 uur Belgische tijd. Het onbemande ruimtevaartuig zal op een Ariane 5 worden gelanceerd.

In oktober 2024 wil het Amerikaanse ruimtevaartagentschap (Nasa) ook een missie lanceren naar Jupiter. De ‘Europa Clipper’ zal de Jupiter-maan Europa onderzoeken.

