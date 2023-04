Genkenaar teelt 700 cannabisplanten, ook vriendin en schoonbroer veroordeeld: “Kwam enkel WC poetsen”

Een Genkse lasser (32) krijgt 20 maanden cel voor een plantage in zijn vroegere woning in Riemst. Hij zat krap bij kas door renovatiewerken die hij uitvoerde. Ook zijn vriendin en haar broer werden veroordeeld, ook al hielden ze vol dat ze niets met de plantage te maken hadden.

Na een melding van de buren over geurhinder, vielen de politiediensten in november 2020 de woning in Riemst binnen op zoek naar een plantage. Ze vonden er al snel twee kweekruimtes met elk 350 planten. De elektriciteit werd afgetakt en er lagen verder ook drie XTC-pillen te grabbel. De toenmalige bewoner van het huis, een 32-jarige lasser die ondertussen naar Genk verhuisde, gaf de feiten voor de Tongerse rechter toe. “Ik ontmoette twee Nederlanders in een coffeeshop. Ze zeiden dat zoiets niet veel voorstelde en ik vond het wel een fijn idee. Het leek me een mooie bijverdienste”, klonk het. Het zou een welgekomen extraatje opleveren voor de renovatiewerken aan zijn woning.

DNA-match en sms-berichten

Volgens de man kreeg hij 10.000 euro per oogst. “In totaal waren er vier oogsten”, besloot de procureur. “Na uitlezing van zijn gsm bleken ook zijn vriendin en haar broer bij de plantage betrokken”, zo stelde de aanklager. Verder vonden de onderzoekers ook DNA-sporen van de twee in de plantage. Zelf ontkennen ze elke betrokkenheid.

“Ik was 2.000 procent zeker dat ze mijn DNA niet zouden vinden. Daarom heb ik meteen meegewerkt. Nu blijken ze toch sporen van mij op handschoenen aangetroffen te hebben. Ik vermoed dat ik die eens gebruikt hebt om de WC te poetsen. Die plantage heb ik nooit gezien”, zo klonk het bij de vrouw.

Ook haar broer houdt voet bij stuk, ook al werd zijn DNA gevonden op werkhandschoenen en twee knipscharen. “Ik ging er al eens aan de auto sleutelen. Toen heb ik die handschoenen wel gedragen. De knipscharen heb ik eens gebruikt om een mal uit karton te knippen”, verklaarde hij.

75.000 euro

Volgens de rechter is het echter wel duidelijk dat zij meer te maken hebben met de cannabisteelt dan ze toegeven. De DNA-matches samen met de belastende sms’en vormen volgens de rechtbank voldoende bewijs.

De dertiger zelf kreeg de strengste straf met twintig maanden cel en een geldboete van 8.000 euro. Zijn vriendin en schoonbroer kregen elk achttien maanden cel en geldboetes van 8.000 euro. De straffen werden voor de drie beklaagden deels met uitstel opgelegd. In totaal werd er een winst van 75.000 euro verbeurd verklaard.