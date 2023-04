Antigifcentrum: “Stijgend aantal honden vergiftigd door chocolade”

Het Antigifcentrum heeft vorig jaar 416 oproepen gekregen over honden die chocolade aten. Dat zijn er de helft meer dan de 276 van vier jaar geleden. In de aanloop naar Pasen waarschuwt het centrum dan ook voor vergeten paaseieren. “In de maand april zien we het aantal oproepen steeds pieken.”

Hoewel honden verlekkerd zijn op chocolade, is het bestanddeel theobromine, dat in cacao zit, veel schadelijker voor hen dan voor mensen. Enkele uren na consumptie heeft chocolade effect op het centraal zenuwstelsel en de hartspier. Dan volgen er symptomen als kwijlen, beven, evenwichtsstoornissen, urineverlies en een versneld hartritme. In zeer ernstige gevallen kan het gaan om stuiptrekkingen, een coma of fatale hartritmestoornissen.

De ernst van de situatie is afhankelijk van het gewicht van de hond, de hoeveelheid en de soort chocolade. “Hoe donkerder de chocolade hoe schadelijker en enkele tientallen grammen kunnen reeds voor een ernstige vergiftiging zorgen”, waarschuwt het Antigifcentrum.

Sinds de pandemie hebben meer mensen een dier in huis genomen. Dat valt ook te merken aan de stijging in oproepen bij het antigifcentrum. In 2022 namen 6.631 bezorgde baasjes contact op met het centrum, terwijl dat er in 2019 4.511 waren. De grootste groep zijn daarbij honden.

Bij vergiftiging, ook bij twijfel, aarzel je beter niet en bel je meteen het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245.