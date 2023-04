Frans en Maria uit Heppen zijn 70 jaar getrouwd

Op dinsdag 11 april 2023 zijn Frans Vaneylen (94) en Maria Mangelschots (90) uit Heppen zeventig jaar getrouwd. Hun geheim voor zo'n lang huwelijk? "Vroeger was dat samen buiten werken op het veld, nu is dat genieten van een fietstochtje met een Leffe en elke dag een vers kommetje pudding", klinkt het.

Frans en Maria hebben al heel wat jaren op de teller. Vroeger waren ze beiden boeren in Heppen. In die boerderij wonen ze vandaag nog steeds. Ze brachten er samen hun 4 kinderen groot en ook de 8 kleinkinderen liepen er de deur plat. Ondertussen is de familie al uitgebreid met 8 achterkleinkinderen. Een gezellige bende waar Maria en Frans echt van genieten.2023 wordt een feestjaar. Want Maria is net 90 geworden en Frans wordt 95 in september. Binnenkort vieren ze een groot feest met heel de familie.