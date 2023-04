Gezellig paasfeest bij Samana Opoeteren

Eerst werd een korte bezinningstekst werd voorgelezen. Op tafel was er koffie met koek voorzien. De ontspanning werd verzorgd door enkele dames uit Opoeteren. Het werd uiterst stil in de zaal. Iedereen keek naar de dames, ze praten niet, maar wachten op een vent. Een tweede optrede was anders. Sanne en Erik kwamen zingen en brachten o.a. het bekende liedje 'Veel te mooi'. Daarna was er rozijnenbrood met paaseieren en koffie.