Israël zegt raket te hebben onderschept die vanuit Libanon was gelanceerd

Volgens Israëlische bronnen is donderdag vanuit Libanon een raket afgevuurd op het noorden van Israël. De raket werd in de lucht onderschept door het Israëlische raketafweersysteem, aldus het leger. Er waren aanvankelijk geen meldingen van schade of slachtoffers. Eerder werden in verschillende steden in het grensgebied sirenes gehoord. Het is nog onduidelijk welke groepering achter de aanval zit.