Rik De Mil wil bij Club Brugge niet focussen op AA Gent, kan eindelijk rekenen op Skov Olsen en looft… ex-coach Carl Hoefkens

Goed nieuws voor Club Brugge: Andreas Skov Olsen is opnieuw fit na meer dan twee maanden in de lappenmand. De Deen zit in de selectie voor de match tegen Seraing, al zijn de Brugse ogen evenveel (of zelfs meer) gericht op Gent-Union van zaterdag. “Maar een beslissend weekend wordt het niet”, aldus Rik De Mil.

Skov Olsen viel eind januari uit bij Club Brugge. Toen nog met heupproblemen, maar een kleine maand later moest ook de appendix verwijderd worden. Nu is hij opnieuw volledig fit, bevestigt Rik De Mil.

“Natuurlijk kan hij dit seizoen nog veel betekenen voor onze ploeg”, aldus De Mil. “Hij heeft specifieke intrinsieke kwaliteiten en kan het verschil maken in en rond de zestien. En daar knelde het schoentje bij ons wel vaker.”

Tegen Seraing zit hij in de selectie: een ideale opwarmer voor meer, lijkt het wel. Als Club de Metallo’s opzijzet, is Seraing zeker van degradatie. “Of dit het ideale moment is om ons niveau op te krikken? Zo zo zie ik het niet”, aldus De Mil. “Op KV Mechelen vond ik dat ook een ideaal moment. We zullen andere accenten moeten leggen, en beter combineren op de korte ruimtes. Elke match dient om beter te worden.”

Duimen voor Union

Maar die resterende drie matchen dienen bij Club vooral om Gent alsnog in te halen. Met 7 op 9 hebben de Buffalo’s altijd genoeg om de Champions’ Play-offs te spelen. Zaterdag komt Union op bezoek in de Ghelamco Arena, een match die bij Club op meer dan normale interesse kan rekenen. Blauw-zwart duimt meer dan ooit voor de Unionisten. Het was ooit anders. “Maar een beslissend weekend? Dat wordt het volgens mij niet”, aldus De Mil.

“Voor mij is élk weekend beslissend. We moeten vooral zelf al onze punten halen, dat is het belangrijkste. En dat zal niet lukken als we ons constant focussen op de tegenstander. Het loopt momenteel goed bij Gent, dat klopt. Hun aanvallende weelde is groot en ze zijn efficiënt. Wij hebben ook veel aanvallende kwaliteiten, maar op het vlak van efficiëntie was het soms te weinig...”

Als Gent wint, lijkt de top vier voor de Buffalo’s zo goed als binnen. Het zou een serieuze tik richting Brugge zijn. “Maar onze veer breekt dan niet”, gaat De Mil verder. “Dat voel ik in deze groep. We zijn vooral met onszelf bezig. En nogmaals: als we steeds bezig zijn met onze tegenstanders, dan zal die mentale klop wél komen. Het mentale aspect hangt samen met onze eigen resultaten, en daarom willen we absoluut zelf winnen.”

Jonkies

En ondertussen brengt De Mil ook wekelijks een aantal jonkies tussen de lijnen. Talbi, Vermant, Sabbe: ze mochten allemaal debuteren onder de interimcoach. “Omdat ze dat verdienen, niet omdat we onszelf op de borst willen kloppen”, zegt De Mil, die terwijl nog een complimentje gaf aan... ex-coach Carl Hoefkens. “Dit is ook zijn werk. We horen elkaar nog wekelijks, want we zijn vrienden. Dat er zoveel jongeren doorbreken, hebben we ook aan hem te danken.”