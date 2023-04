Lanakenaar (52) riskeert vijf jaar cel nadat ontploffing drugslabo in schuur blootgelegd heeft

Het dossier startte nadat de politie informatie ontvangen had over een mogelijk drugslabo in de woning van de vijftiger in Lanaken. Tijdens observaties zagen de inspecteurs hoe de man meehielp in de schuur achter zijn woning. “Hij praatte met verschillende mannen, droeg tassen uit de auto en wist wanneer die mannen langskwamen. Zo zette hij de poort open voor hun komst en sloot hij ze wanneer ze binnen waren”, sprak de aanklager. Op 18 mei 2021 liep het echter fout nadat er geknoeid was met de gastoevoer in de schuur. “Er ontstond een ontploffing. De brandweer heeft toen het labo ontdekt.”

Dumpingen

Volgens de aanklager waren het enkele Nederlanders die de touwtjes in handen hadden. Zij zouden via speciale telefoons en applicaties onderling contact houden. Verder konden er volgens het parket drie dumpingen van afvalstoffen aan het labo gelinkt worden. Zo zouden er 140 vaten met afval gevonden zijn in Hechtel-Eksel, evenveel vaten in Zutendaal en 33 jerrycans in Hamont-Achel.

De Tongerse procureur vorderde een straf van vijf jaar en een geldboete van 16.000 euro voor de vijftiger. “Plantages en labo’s komen veel voor in Limburg. Ze beseffen niet wat ze ermee veroorzaken: verslavingen, milieuschade en heel wat kosten voor de maatschappij. Ze denken makkelijk geld te verdienen maar dit gaat om zeer ernstige feiten”, klonk het streng.

Stommiteit

De Lanakenaar betwist niet dat hij de schuur ter beschikking heeft gesteld, maar houdt wel vol dat hij niet meehielp. “Ik heb die mannen leren kennen toen ik mijn auto te koop zette. Ik vertelde hen dat ik een boerderij had gekocht en geld nodig had. Ze stelden toen voor om de schuur te huren voor 150 euro per week. Pas toen de brandweer kwam, wist ik dat het om een labo ging, al had ik wel door dat het niet koosjer was wat die mannen daar deden. Ik deed het uit geldnood, maar het was een grote stommiteit.” Zijn advocaat vraagt een celstraf met uitstel.

Vonnis volgt op 4 mei.