Juwelier staat voor raadsel als dure diamanten ketting verdwijnt, bewakingscamera toont wie de dader is

Een dure diamanten ketting werd eind januari gestolen uit een juwelierszaak in india. De politie en een juwelier konden maar niet begrijpen hoe de ketting plots uit hun winkel was verdwenen, tot ze dankzij bewakingsbeelden ontdekten wie de dader was. De beelden van de ‘harige meesterdief’ gingen viraal en zorgden voor heel wat hilarische speculaties. “Zijn vrouwtje vroeg zich waarschijnlijk af wanneer hij een ketting voor haar zou meebrengen”, schreef iemand op Twitter.