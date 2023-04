Mannen worden wel door het Bos van Wallers gestuurd tijdens Parijs-Roubaix, vrouwen niet: “Te gevaarlijk”

In tegenstelling tot de manneneditie maken de kasseien van het Bos van Wallers geen deel uit van het parcours bij de vrouwen. Volgens de ASO is dat “te gevaarlijk”, al kan het in de toekomst wel veranderen.

17 kasseisectoren moeten de dames zaterdag zien te overleven in de derde editie van Parijs-Roubaix Femmes. Daarbij zijn de vijfsterrenstroken van Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre inbegrepen, maar die van Trouée d’Arenberg, en dus het Bos van Wallers, wordt niet aangedaan. Daarnaast is, vergeleken met vorig jaar, de lengte van het parcours toegenomen: van 124,7 km naar 145,4 km.

De vraag rijst waarom die iconische passage bij de vrouwen geschrapt wordt en bij de mannen niet. “Het probleem is dat de vrouwen starten in Denain”, legt Franck Perque van organisator ASO uit. “De afstand tussen de start en een mogelijke passage door het Bos is te klein. Als je hier met een vol peloton komt, is het te gevaarlijk”, gaat Perque verder. “Als we hier in de toekomst toch willen passeren, moet je eerst een paar andere kasseistroken invoegen om de koers al op voorhand te doen splitsen.”

De organisatie sluit wel niet uit dat het Bos van Wallers in toekomstige edities wordt opgenomen.