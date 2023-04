Schaduwcoach Wim De Coninck weet waarom AA Gent het zo moeilijk heeft met Union: “De ploeg van Karel Geraerts maakt er graag een veldslag van”

De Buffalo’s treffen zaterdagavond met Union één van de sterkste teams in de Jupiler Pro League. Het is een levensbelangrijk duel voor AA Gent in de race om een ticket voor de Champions’ Play-offs. “Volgens mij is het voor AA Gent nu vooral zaak om tegen Union niet te verliezen. Daarom moet je vooral het hoofd koel houden en mag je zeker niet in hun val lopen”, zegt schaduwcoach Wim De Coninck.

1. Union, de angstgegner van AA Gent

“De voorbije jaren was Union voor AA Gent telkens een zeer lastige tegenstander”, toont De Coninck veel ontzag voor Union. “Sinds Union opnieuw op het hoogste niveau uitkomt, kon AA Gent nog geen enkele keer winnen. AA Gent denkt heel offensief en gaat telkens voor het balbezit. Dit speelt toch in het voordeel van Union dat graag het spel van de tegenstander ontregelt. Het team van Karel Geraerts maakt er desnoods een veldslag van.”

“Vaak wordt een partij beslecht in de omschakeling”, pakt De Coninck ook meteen met een waarschuwing uit. “Eenmaal op voorsprong, kom je heel moeilijk terug en is het vaak Union dat de voorsprong nog verder uitbouwt. Momenteel verkeert AA Gent evenwel in topconditie. Al hebben de Buffalo’s in deze fase van de competitie wel het meest te verliezen. Dat speelt onvermijdelijk toch een rol in het kopje.”

2. Union blijft ondertussen maar verbazen

“Iedereen dacht dat het vertrek van Mazzu, Nielsen en Undav een leemte achter zou laten. De top acht halen, zou mooi zijn, klonk het. Ondertussen vertrok ook Vanzeir. Toch is Union opnieuw een volwaardige titelkandidaat”, aldus nog onze schaduwcoach. “De kern van Union is enorm sterk gestoffeerd, de vibe die in deze club heerst, is echt inspirerend. Het zelfvertrouwen is dan ook sterk aanwezig.”

“Union slaagt erin om jongens die op lager niveau spelen, weg te plukken en die spelers bloeien dan helemaal open bij Union en halen plots een niveau dat niemand van hen verwachtte. Ze spelen ook heel graag op het randje. Ze beschikken over veel kwaliteiten, maar durven ook al eens de beuk er in te gooien. In de Europa League toonde Union evenwel dat het niet snel onder de indruk is. Ik ben wel benieuwd om te zien hoe ze reageren, als ze eens op achterstand zouden komen tegen AA Gent.”

3. Let op: een gelijkspel is voldoende voor AA Gent

“Volgens mij is het voor AA Gent nu vooral zaak om tegen Union niet te verliezen”, werpt Wim De Coninck terecht op. “Daarom moet je vooral het hoofd koel houden en mag je zeker niet in hun val lopen. Als het op een kwartier van het einde nog 0-0 staat, dan moet je misschien voor één keer toch gewoon kiezen om de nul te houden en je tevreden te stellen met dat gelijkspel. Voor Union zal dat ook wel een degelijk resultaat zijn.”

“Ik verwacht me dan ook aan een duel waarbij AA Gent misschien toch net iets voorzichtiger voor de dag komt. In hun mindere periode rond Nieuwjaar konden ze amper doelkansen creëren. Cuypers kende toen ook een dipje en die bekeruitschakeling was toch een desillusie. Daarom is het nu wel een voordeel dat AA Gent twee duels meer gewonnen heeft dan Club Brugge. Al is het soms ook makkelijker om – zoals Club Brugge nu - als je weet dat je moet winnen en je dus ook gewoon voluit moet gaan.”